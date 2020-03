Corriere della Sera, Fienga: "Stop ai furbetti. La A si salva se gioca di squadra"

Intervista a Guido Fienga, CEO della Roma. "Stop ai furbetti. La serie A si può salvare se giocherà di squadra" dice il dirigente della Roma al Corriere della Sera in edicola oggi. "I danni prodotti da questo virus non sono soltanto sanitari, ma anche sociali. Mi riferisco ai comportamenti degli egoisti e dei furbi. All’inizio qualcuno ha provato a prendere dei vantaggi su chi, in quel momento, era più debole. E non sto parlando solo del calcio italiano, ma anche di decisioni prese dai governi di alcuni Stati o da comportamenti industriali di concorrenza sleale. Il calcio, che in Italia è il terzo settore per fatturato, compreso l’indotto, si salverà se gioca di squadra" le sue parole.