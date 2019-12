Corriere della Sera: "Fiorentina e Montella ok"

"Fiorentina e Montella ok". Così titola l'edizione odierna del Corriere della Sera sui viola. L’ora della Fiorentina. Salva, ma non guarita. Vince 2-0 con il Cittadella, conquista gli ottavi di finale della Coppa Italia dove incontrerà l’Atalanta nella riedizione della doppia semifinale dell’anno scorso, allontana la pressione sulla panchina di Montella. I viola vincono dopo un mese grazie alla doppietta di Benassi, ma soffrono la freschezza e l’intraprendenza dei veneti anche per l’inferiorità numerica lunga oltre un’ora e causata dall’espulsione di Venuti al 27’ p.t.