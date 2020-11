Corriere della Sera: "Funziona la triade Evani-Vialli-Mancini. L'Italia surclassa l'Estonia"

vedi letture

Sul Corriere della Sera spazio alla Nazionale. "Funziona la triade Evani-Vialli-Mancini. L'Italia surclassa l'Estonia" scrive il quotidiano dopo il 4-0 degli azzurri in amichevole. In gol Grifo (doppietta), Bernardeschi e Orsolini. Ieri, alla quinta presenza la stellina del Friburgo che crede all’Europeo ("Darò il cento per cento per provare ad esserci") ha aperto e chiuso la lista dei gol contro l’Estonia, in una amichevole autunnale e inutile per quasi tutti, non certo per lui. Non lo è stata nemmeno per Federico Bernardeschi: la sua crisi di identità a Torino lo ha relegato in questa Nazionale sperimentale, vederlo accentrarsi e segnare è una bella notizia, anche per la Juve. Segno che forse a qualcosa queste Nazionali sempre più isolate e sole possono servire. E poi è bello rivedere Vialli e Mancini parlare fittamente al telefono, come non facevano nemmeno negli anni d’oro della Sampdoria.