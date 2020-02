vedi letture

Corriere della Sera: "Gattuso non cambia: un Napoli compatto per eliminare il Barça"

Il Corriere della Sera titola sul match del Napoli: "Gattuso non cambia: un Napoli compatto per eliminare il Barça". La forza del collettivo del Napoli è bastata per contenere innanzitutto Lionel Messi nello stadio di Maradona. Questa è la suggestione a cui tutti si sono affezionati, e lo stesso Diego dall’Argentina ha rilanciato la sfida "impossibile". Rino Gattuso ha invece legittimamente rivendicato un piano tattico accorto e intelligente che ha reso il Barcellona, se possibile, ancor più vulnerabile rispetto alle ultime apparizioni lontano dal Camp Nou. Eccolo, il punto. Che non è quello strappato (forse anche immeritatamente) dai blaugrana nel santuario di Maradona, ma inteso come il valore di una squadra che in casa è padrona assoluta del proprio destino.