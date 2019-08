"Giampaolo ribalta il Milan". Questo il titolo nelle rispettive pagine sportive dell'edizione odierna del Corriere della Sera sul Milan. Serve un piano. Qui e subito. Perché il flop di Udine ha smascherato il Diavolo e i suoi difetti. Che ci fossero, ce n’eravamo accorti tutti. Fin da subito. E in fondo nessuno li aveva mai nascosti, anzi. Boban, Maldini, lo stesso Giampaolo, tutti lo hanno messo in chiaro più volte: non siamo perfetti, non sarà facile. Ma che quei difetti fossero così profondi, lo si è effettivamente capito solo l’altra sera in Friuli, in coda a una prestazione orrenda, nella quale il Milan ha dimostrato d’essere ancora più indietro di quanto già tutti sospettavamo.