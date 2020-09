Corriere della Sera: "Gigio, Zaniolo, Dybala. Quei rinnovi che spaventano i club"

Il Corriere della Sera oggi in edicola non dedica spazio al calcio in prima pagina, ma ovviamente se ne parla all'interno delle pagine sportive. Focus sul calciomercato e, in particolar modo, su "Quei rinnovi complicati che spaventano i club", come si legge da titolo. Gigio Donnarumma del Milan, Nicolò Zaniolo della Roma, Paulo Dybala della Juventus: sono solo alcuni dei nomi fatti dal quotidiano, che menziona anche Federico Chiesa della Fiorentina e Lautaro Martinez dell'Inter.