Corriere della Sera: "Gli amici del Mancio per la finale"

Roberto Mancini sarà costretto a saltare anche l'ultima sfida di Nations League, contro la Bosnia, in programma stasera a Sarajevo. Sarà comunque una gara da non sbagliare: "Serve una vittoria - scrive il Corriere della Sera - contro un avversario in disarmo che ha ben 5 positivi (tra cui Dzeko) ed è in attesa, preoccupata, dei risultati di altri tamponi". I tre punti consentirebbe l'accesso alla Final Four di Nations League, contro Francia, Germania e probabilmente Belgio, e riporterebbero in Italia l'organizzazione di un torneo, che si giocherebbe tra San Siro e lo Juventus Stadium tra undici mesi.

Evani, il vice di Mancini, riceverà le indicazioni del c.t. attraverso il telefono di Vialli o il walkie talkie di Salsano in tribuna: "Una connection molto sampdoriana - prosegue il quotidiano - anche se Evani giocò a Genova nel 1993 quando la sbornia per le coppe e lo Scudetto del 1991 era già terminata". Di questo ha parlato lo stesso Evani prima del match: "Abbiamo giocato tutti assieme, anche con il resto dello staff, Salsano, Lombardo, Nuciari, per cui questo ci aiuta. C'è un rapporto di amicizia che dà molta serenità a tutti: questo riusciamo a trasferirlo anche ai giocatori".