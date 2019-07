Corriere della Sera: "Gli errori dell’Inter e di Conte"

"Gli errori dell’Inter e di Conte". Questo il titolo nelle rispettive pagine sportive dell'edizione odierna del Corriere della Sera. sui neroazzurri. Gli attaccanti sono l’evidenza dell’Inter, ma non il problema principale. Tra arrivi e partenze in divenire Antonio Conte si ritrova senza il suo Gruppo, cioè il suo pane. Non sa cosa dire perché non sa a chi deve dirlo. Per un fondamentalista questa è la situazione più instabile. Lo convince che sta perdendo tempo e il tempo perduto nella costruzione non è come un centravanti sul mercato, quello non torna più. Perdere tempo adesso vuol dire non ritrovarlo, averne meno per fare la stessa cosa complicata dell’inizio, cioè mettere su la squadra. Ci sono due stranezze evidenti in queste storie di attaccanti. La prima è che tutto è fermo per pochi milioni. L’Inter vuole Dzeko, senza il quale anche Lukaku ha meno senso. Dzeko costa da due mesi 20 milioni, una cifra quasi inutile in questo mercato. L’Inter ne offre 12. Conte è dunque senza attaccanti non per gli 85 di Lukaku ma per gli 8 di differenza per Dzeko.