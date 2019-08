"Gran galà Inter". Così titola in prima pagina in taglio alto l'edizione odierna del Corriere della Sera. uando Marcelo Brozovic trova l’incrocio dei pali con un destro imprendibile a girare, Antonio Conte festeggia davanti alla sua panchina come se non ci fosse un domani e i 65mila di San Siro fanno tremare lo stadio. L’Inter è pronta: forte nella testa e solida sulle gambe. Decisa, convinta, attrezzata. Il raddoppio di Sensi, nel giro di tre minuti, dopo due dribbling perfetti e una rasoiata dritta al cuore dell’intraprendente Lecce, chiude il conto e fa sognare i nerazzurri dopo meno di mezz’ora. Il terzo gol, firmato da Lukaku, è la ciliegina su una torta buonissima. L’euro gol di Candreva nel finale trasforma la vittoria in goleada. La terza pretendente al titolo è già a immagine e somiglianza del suo allenatore: in una parola, scatenata.