Corriere della Sera: "Gravina, doppio schiaffo alla Lega"

vedi letture

Il Corriere della Sera, nella sua sezione sportiva, titola: "Gravina, doppio schiaffo alla Lega". Siamo tornati al piano B e al piano C. Se il campionato, così come è stato concepito, dal 20 giugno al 2 agosto, non arrivasse in fondo, Gabriele Gravina ha nuovamente tirato fuori dal cilindro playoff e playout e solo come terza ipotesi la media punti, il famoso algoritmo per cristallizzare la classifica (in questo caso senza l’assegnazione dello scudetto). Il Consiglio federale ha rifilato due sonori schiaffoni alla Lega di serie A, sola e accerchiata. Il tentativo di bloccare le retrocessioni non solo è naufragato, ma ha inasprito i rapporti con la Federazione e convinto Gravina a fare di testa sua. Così il cambio di format, playoff e playout, inviso a quasi tutti i presidenti di via Rosellini, non è più solo il piano alternativo nel caso in cui il campionato non riuscisse a accendere i riflettori. Ma lo è anche nell’ipotesi in cui la serie A riuscisse a partire, ma fosse costretta a fermarsi entro il 10 luglio.