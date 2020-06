Corriere della Sera: "I leader dello spogliatoio chiedono a Gazidis dove andrà il Milan"

Il Corriere della Sera oggi nella sezione sportiva riporta il duro confronto andato in scena ieri a Milanello: "I leader dello spogliatoio chiedono a Gazidis dove andrà il Milan". Un faccia a faccia di quarantacinque minuti. Onesto, sincero, diretto. Tosto. Senza sconti. Da una parte il Milan inteso come squadra, dall’altra il Milan inteso come club, dirigenza, proprietà, vale a dire l’a.d. Ivan Gazidis. In mezzo, i mille quesiti rimasti in sospeso in questi mesi: gli scenari, il futuro, i progetti, il ruolo di Maldini, di Pioli, di molti dei giocatori in rosa. Il Milan che è e che verrà, insomma. I toni sono rimasti sempre corretti, mai sopra le righe, ma il confronto è stato diretto, senza perifrasi.