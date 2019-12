"Ibra forza 10": così il Corriere della Sera in apertura della sua sezione sportiva. Lo svedese torna al Milan, ufficiale da ieri. "Sto tornando in un club che rispetto enormemente e in una città che amo. Lotterò con i miei compagni di squadra per cambiare il corso di questa stagione e farò di tutto per centrare i nostri obiettivi". La sfida di Zlatan, dimostrare a tutti di poter battere anche il tempo che passa. Debutto previsto per il 15 gennaio in Coppa Italia.