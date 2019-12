Corriere della Sera: "Ibra fragile. Il Milan e il dubbio di non farcela"

"Ibra si scoprì fragile Il dubbio di non farcela e la tentazione Milan": così il Corriere della Sera nella sua sezione sportiva. I rossoneri attendono una risposta dall'attaccante svedese e iniziano a spazientirsi. Boban e Maldini (che studiano anche Haaland del Salisburgo) a più riprese lo hanno rassicurato spiegandogli che da lui si aspettano più che un miracolo tecnico, un supporto morale e di leadership. Il giocatore, che non vuole derogare dal Natale in famiglia, continua a riflettere.