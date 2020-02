© foto di stefano tedeschi

Il Corriere dello Sport oggi in edicola titola oggi sul Milan: "Ibra non basta a cambiare la pelle del Milan". Ibra e poi il buio. Conferme in realtà non ne servivano, la tendenza era evidente, insistente, indiscutibile. E lo era fin dal primo giorno, fin dal momento della firma sul contratto. Senza di lui, il Diavolo è nudo. Perché l’effetto Ibra esiste, ma ha un effetto collaterale altrettanto forte che si chiama ibradipendenza. Stupirsene ora non avrebbe però senso. Perché fin dal principio era chiaro che il solo Zlatan non sarebbe bastato, era evidente che il ritorno dal passato dell’antico campione avrebbe dato una mano ma non avrebbe risolto tutti i guai.