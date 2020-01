"Sono più cattivo": questa l'apertura della sezione sportiva del Corriere della Sera dedicata alle parole di Zlatan Ibrahimovic, nuovo attaccante del Milan. "Non gioco più per soldi, ma per l’adrenalina. Se mi fischieranno? Meglio, alla fine dovranno applaudirmi. Non posso giocare come a 28 anni, ma invece di correre tiro da 40 metri". Un gol e un assist nel test con la Rhodense, lo svedese vuole giocare dall'inizio lunedì con la Sampdoria.