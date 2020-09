Corriere della Sera: "Ibra spalanca al Milan le porte per l'Europa"

Il Milan batte a Dublino lo Shamrock Rovers e avanza in Europa League: "Ibra spalanca al Milan le porte per l'Europa", titola a tal proposito in taglio alto il Corriere della Sera. "Ibra scaccia i cattivi pensieri", commenta il quotidiano a pagina quarantasette: a Dublino la squadra di Pioli si affida prima a Donnarumma e poi allo svedese. Chiude i conti Calhanoglu, con la rete del due a zero.