Corriere della Sera: "Ibrahimovic e i suoi fratelli: gol senza età"

"Ibrahimovic e i suoi fratelli: gol senza età". Titola così a pagina 54, nella sua prima pagina della sezione sportiva, il Corriere della Sera su Ibrahimovic: "La Serie A sta diventando un campionato per vecchi, ma se assomigliano all’Highlander svedese non azzardatevi a toccarceli. Stefano Pioli, grazie ai gol di Ztalan, tre in quattro giorni, è ripartito come ha chiuso la stagione precedente, cioè alla grande. I singoli, quando girano, fanno squadra. Il Milan lo è. Con Ibrahimovic di più. Con lui il Diavolo ha vinto il 56 per cento delle partite".