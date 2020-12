Corriere della Sera: "Ibrahimovic si fa male di nuovo ma i piani del Milan non cambiano"

"Ibrahimovic si fa male di nuovo ma i piani del Milan non cambiano". Questo il titolo che a pagina 59 il Corriere della Sera dedica a Zlatan Ibrahimovic che è costretto ancora a stare ai box: "«Soffusione emorragica nel contesto del muscolo soleo» è la diagnosi del nuovo infortunio, arrivata un paio d’ore dopo l’intervista al sito della Uefa in cui usava la metafora del leone. La lesione al bicipite femorale della coscia sinistra era guarita, Zlatan sarebbe con ogni probabilità partito dalla panchina. Poi, nel corso dell’ultimo allenamento, ecco la fitta al polpaccio sempre della gamba sinistra, il dolore che s’è fatto via via sempre più intenso, infine il freddo responso dell’ecografia".