"Icardi al Napoli spinge Dzeko all'Inter". Titola così l'edizione odierna del Corriere della Sera a pagina 41 sul mercato italiano che vede coinvolto le big di A: "Giornata decisiva per gli attaccanti. Shick a Firenze, Pezzella a Roma". Il Napoli sarebbe pronto ad una clamorosa offerta per portare Icardi in azzurro inserendo anche Milik nell'affare. Mentre l'Inter aspetta l'offerta dei partenopei prepara il rilancio della Roma per Dzeko. La Roma intanto ha messo nel mirino il capitano della Fiorentina German Pezzella che potrebbe finire in giallorosso con Shick a Firenze in un clamoroso scambio.