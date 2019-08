Corriere della Sera: "Icardi-Inter e l'idea di finire in tribunale"

© foto di WilMan

"Icardi-Inter e l’idea di finire in tribunale". Questo il titolo del Corriere della Sera, nelle pagine interne, in merito alla vicenda che coinvolge l'argentino, con l'ormai ex capitano lontanissimo da un accordo con i nerazzurri. Il quotidiano prosegue così nella titolazione: "Cosa vuole Mauro e le mosse del club. Sbarcato Sanchez, l’argentino non ha spazio".