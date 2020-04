Corriere della Sera: "Icardi, l'Inter si è tutelata. Ibra: fino in fondo col Milan"

Due "I" ad aprire la sezione sportiva. Quelle di "Icardi e Ibrahimovic". Il Corriere della Sera, quest'oggi in edicola, titola così sul nerazzurro attualmente in Francia: "Il Psg vuole riscattarlo e poi girarlo alla Juve. L'Inter si è tutelata: se Mauro rientra in Italia incassa 10 milioni in più". E sul rossonero: "Fino in fondo col Milan e per il futuro si vedrà. Lo svedese oggi non pensa al ritiro. Aspetta certezze sull’allenatore".