© foto di WilMan

"Icardi, il futuro è con il Psg. Ok al riscatto da 70 milioni". Così il Corriere della Sera, nelle pagine sportive dell'edizione odierna, spiega come la punta argentina difficilmente tornerà a vestire il nerazzurro dell'Inter. Con i francesi pronti a mettere sul piatto una bella cifra per farlo definitivamente loro a fine stagione. Il tutto su pressione del diesse parigino Leonardo e dopo le 17 reti siglate in 19 partite ufficiali.