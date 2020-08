Corriere della Sera: "Il Barça di Messi umiliato dal Bayern"

Dopo tre minuti, Leo Messi ha già le mani sui capelli per la disperazione. Dopo trentuno, le mani dell’argentino coprono gli occhi, per non guardare lo show del Bayern Monaco e l’eliminazione più scioccante della storia del Barcellona. Otto reti a due per il Bayern Monaco, e Barcellona distrutto. Così il Corriere della Sera oggi in taglio basso di prima pagina titola: "Il Barça di Messi umiliato dal Bayern". Da vedere ora quali saranno gli strascichi in casa blaugrana.