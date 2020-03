Corriere della Sera: "Il blocco totale andrà avanti"

Il Corriere della Sera oggi in edicola titola in prima pagina: "Il blocco totale andrà avanti". Nessun allentamento dopo il 3 aprile. "Il blocco totale prosegue", dice il premier Giuseppe Conte. E le restrizioni continueranno ad esserci anche dopo che i contagi avranno raggiunto il picco. Il governatore lombardo Attilio Fontana avverte: "O state tutti a casa o misure più severe". E nel frattempo sono allo studio nuove regole su alimentari e jogging, per diminuire ancora i rischi per le uscite ingiustificate.