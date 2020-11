Corriere della Sera: "Il c.t. Mancini è positivo (asintomatico)"

"Il c.t. Mancini è positivo (asintomatico)". Questo il titolo sul taglio laterale del Corriere della Sera in edicola oggi in riferimento alla positività del ct dell'Italia: "Roberto Mancini è positivo al Covid. Il Commissario tecnico dell’Italia è asintomatico. Sui social aveva pubblicato una vignetta negazionista. Poi le scuse. Contagiati anche i calciatori Dzeko (Roma) e Callejon (Fiorentina). L’ha fatto sapere la Federcalcio: «Nell’ambito dei controlli periodici per i componenti degli staff tecnici delle Nazionali in vista dei prossimi impegni nelle competizioni Uefa — recita il comunicato".