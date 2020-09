Corriere della Sera: "Il calcio all'americana"

"Il calcio all'americana", titola il Corriere della Sera oggi in edicola. Cosa sta succedendo? Le risposte sono certamente molte, ma il cambiamento più forte è sotto gli occhi di tutti: sono arrivati grandi imprenditori americani. Sono ormai cinque su 20. Sono qui per investire, non spendere. Agiscono nel calcio, non demandano, leggono tutto, firmano solo quello che conoscono. Fanno azienda non calcio. Sono i più ricchi tra tutti i presidenti, fanno lobby, stanno già cambiando il calcio con il loro metodo di lavoro. Il calcio è da decenni in mano alle stesse cento persone che girano le società e il mondo ma hanno bisogno sempre uno dei favori dell’altro. Intermediari, procuratori, dirigenti. L’arrivo in massa di imprenditori americani sta cambiando il metodo di gestione. Questo ha messo in difficoltà il vecchio calcio.