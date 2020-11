Corriere della Sera: "Il caso Lazio costringe la Lega a cambiare il protocollo anti-Covid"

L'atteggiamento del presidente della Lazio Claudio Lotito per quanto riguarda la vicenda dei tamponi, ha fatto infuriare gran parte dei presidenti di Serie A, già da tempo indispettiti con cui per comportamenti sempre al limite. Il Corriere della Sera scrive che il caso Lazio costringerà la Lega a cambiare il protocollo anti-Covid. Decisione presa nel consiglio di Lega di ieri. Si va verso una soluzione stile Uefa, con analisi centralizzate, e si sta pensando di affidarle a Synlab, che se ne occupa anche per le coppe. Ci sono però molti problemi logistici, legati ai tempi necessari per ottenere il risultato dei tamponi. Per questo una corrente guidata da Percassi e Lotito spinge per la creazione di un consorzio di centri diagnostici che operino in base agli stessi principi.