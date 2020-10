Corriere della Sera: "Il derby e il virus: 4 casi nell'Inter e 2 tra i rossoneri"

"Il derby e il virus: 4 casi nell'Inter e 2 tra i rossoneri", è il titolo che l'edizione odierna del Corriere della Sera propone in taglio alto. In casa nerazzurra i positivi sono Bastoni, Skriniar, Gagliardini e Nainggolan. Due nel Milan: Ibra e Duarte. "Sei giocatori in isolamento - si legge a pagina quarantaquattro - creano ansia alle due squadre, che si sfideranno il 17 ottobre". E l'infettivologo Galli non dissipa i dubbi: "Partita a rischio? Mi aspetto di tutto".