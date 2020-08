Corriere della Sera: "Il futuro in un secondo"

Si chiude tra oggi e domani la Serie A 2019/2020, e questa sera si assegnerà la seconda piazza, così il Corriere della Sera titola: "Il futuro in un secondo". Atalanta-Inter è il dessert del campionato, ma pure l’antipasto della prossima stagione. Il secondo posto non vale soltanto 10 milioni in premi, assegna pure il ruolo di anti-Juventus per la stagione che verrà. Finire davanti non è un fatto di solo prestigio. L’Atalanta non può più considerarsi una rivelazione, è una solida realtà, anche in Europa. L’Inter sotto la guida di Antonio Conte ha quasi colmato il divario con i bianconeri, se non a livello di qualità della rosa, quanto meno di distacco in punti.