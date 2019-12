Corriere della Sera: "Il gioco delle colpe"

"Il gioco delle colpe". Questo il titolo a pagina 42-43 sul >Corriere della Sera che fa riferimento ai problemi che stanno riscontrando Maurizio Sarri e Carlo Ancelotti. Il primo sta facendo molta fatica a dare, secondo quando scrive il quotidiano, la sua impronto ad una Juve che ancora non è del tutto dell'allenatore toscano. Mentre il secondo dopo la sconfitta interna con il Bologna, ha deciso di portare tutti in ritiro alzando la voce e provando strade per tornare in controllo della situazione".