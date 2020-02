vedi letture

Corriere della Sera: "Il grande vuoto"

Il Corriere della Sera titola oggi nella sua sezione sportiva: "Il grande vuoto": Avanti, anche se a porte chiuse. Il calcio si è compattato, Lega e Federcalcio dalla stessa parte della barricata per affrontare l’emergenza Coronavirus. Il governo ha compreso le difficoltà del momento e con un nuovo decreto ha dato il via libera ufficiale alle partite senza pubblico nelle zone del contagio. Questo significa che il prossimo weekend la serie A giocherà senza pubblico nelle città in cui il virus ha fatto breccia e in quelle che avevano deciso a priori di sospendere gli avvenimenti sportivi. Udinese-Fiorentina, in programma sabato alle 18, è stata rinviata, ma il governatore della regione si adeguerà alle decisioni che arrivano da Roma e quindi si giocherà a porte chiuse. Come Milan-Genoa, domenica alle 12.30, Parma-Spal e Sassuolo-Brescia alle 15 e soprattutto la partita scudetto tra Juventus e Inter.