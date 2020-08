Corriere della Sera: "Il malContento"

vedi letture

Titolo per il tecnico dell'Inter Antonio Conte anche in apertura di Corriere della Sera: "Il malContento". Un altro futuro, diverso da Antonio Conte, aspetta molto probabilmente l’Inter. Il divorzio è uno scenario possibile, non va però dato così per scontato. Se arriverà non sarà una pratica semplice, c’è di mezzo un contratto pesante da 12 milioni netti a stagione per i prossimi due anni, al lordo più di 45. La società non ha intenzione di esonerare l’allenatore, economicamente non può farlo, non si aspetta neppure che il tecnico lasci sul piatto tutto l’ingaggio. Un compromesso andrà trovato, poi se salterà il banco e si scriverà la separazione l’Inter ripartirà da Massimiliano Allegri, già successore di Conte alla Juventus e stuzzicato dall’idea di diventare il primo tecnico italiano a vincere lo scudetto con Milan, Juventus e Inter.