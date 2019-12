"Il Milan aspetta il sì di Ibrahimovic ma non intende partecipare ad aste": così il Corriere della Sera su una delle trattative più calde delle ultime settimane. Le parole ammiccanti di Ibrahimovic rilasciate a GQ ("Ci vediamo presto in Italia, in un club pieno di storia") stuzzicano l’orgoglio dei milanisti. A Ibra è stato offerto un contratto di 6 mesi con opzione sui successivi 12, non c'è ancora l'intesa e manca l'ok definitivo da parte del giocatore. Milan in attesa.