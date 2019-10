Corriere della Sera: "Il Milan, i risultati e il mister: come uscire dalla crisi"

© foto di stefano tedeschi

Taglio alto di prima pagina del Corriere della Sera dedicato al Milan e alla crisi che sta colpendo i rossoneri: "Il Milan, i risultati e il mister: come uscire dalla crisi", questo il titolo scelto dal quotidiano. C'è ancora fiducia nel tecnico Giampaolo, ma con un termine ben preciso: battere il Genoa. Difenderlo dopo un quinto flop sarebbe impossibile. Ci sarebbe solo da prendere atto del fallimento del progetto. Arenarsi a Genova sarebbe una sentenza inappellabile. Per Giampaolo e, appunto, per lo stesso progetto tecnico. Tutti, dirigenti inclusi, sarebbero in discussione.