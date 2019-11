"Il Milan migliora, ma resta spuntato". Così titola l'edizione odierna del Corriere della Sera sui rossoneri. Qualche luce, sì. Ma anche tante, troppe ombre. La sconfitta dello Stadium, per quanto di misura, ha messo in mostra una volta di più le due facce del Diavolo. Quella bella di una squadra che pian piano, grazie al buonsenso di Pioli, sta progredendo nel gioco e nella personalità. L’altra sera in casa della Juve s’è visto indubbiamente il miglior Milan di stagione. Capace di scendere in campo senza paura, per giocarsela finalmente a testa alta, con orgoglio e determinazione.