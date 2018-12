© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

"Il Milan non decolla" titola il Corriere della Sera all'interno delle proprie pagine sportive: "La squadra di Gattuso non sfrutta il passo falso dell'Inter. I granata si confermano al sesto posto. Senza gol il confronto con il Toro che fa soffrire i rossoneri. Higuain & Cutrone non pungono".