© foto di WilMan

Titolo senza mezzi termini quello dedicato dal Corriere della Sera, nell'edizione odierna, alla squadra rossonera di Milano. Nelle pagine sportive, infatti, si legge: "Il Milan perde la pazienza: in vendita (quasi) tutta la rosa. La società è disposta a rimetterci pur di liberarsi di giocatori non all’altezza e dei loro stipendi". Per il quotidiano nazionale tutti sono in vendita, eccetto Ibrahimovic, Donnarumma, Leao, Theo Hernandez, Bennacer e Romagnoli.