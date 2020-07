Corriere della Sera: "Il Milan riapre i giochi"

"Il Milan riapre i giochi", titola il Corriere della Sera nelle pagine sportive. Tre gol in cinque minuti e venti secondi. Stefano Pioli ha aspettato 15 partite per battere la Juve da allenatore, ma questa notte folle di San Siro senza tifosi non se la dimenticherà mai. Il Milan ribalta la regina, che si era portata avanti a inizio ripresa con due ripartenze di qualità, firmate Rabiot e Ronaldo. Sembrava tutto finito. La partita e la corsa scudetto. Ma il calcio è bello e imprevedibile. E in un lampo accecante succede quello che nessuno potrebbe prevedere. Da 0-2 a 4-2. Forza e pazzia.