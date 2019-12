© foto di Mattia Verdorale

"Il Milan scoppia". Titola così il Corriere della Sera a pagina 46 dedicando il proprio titolo alla disfatta dei rossoneri contro l'Atalanta: "Rossoneri umiliati dall’Atalanta, Donnarumma esce in lacrime. Pioli non rischia, questa è una certezza. Resta al suo posto. Miglioramenti, fatta eccezione per l’horror show di ieri, ce ne sono stati. E il Milan ora è una spaventosa polveriera".