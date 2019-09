© foto di Mattia Verdorale

"Il Napoli sa soffrire, resiste e vince. Ma è tornato al gol anche papà Mario". Titola così a pagina 37 il Corriere della Sera sulla vittoria del Napoli contro il Brescia per 2-1: "Domato il Brescia, Balotelli segna per la figlia". Ancelotti nel post gara si è detto soddisfatto della prestazione dei suoi: "Sono soddisfatto perché per noi contava vincere".