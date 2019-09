Corriere della Sera: "Il Napoli si specchia ma non punge"

"Il Napoli si specchia ma non punge". Così titola l'edizione odierna del Corriere della Sera sui partenopei. C’è talmente tanta qualità nel Napoli che alla fine la squadra si è specchiata troppo e ha pagato dazio contro il Cagliari. E mentre la difesa stava a guardare, Castro ha portato i tre punti a casa. Una sconfitta che smorza gli entusiasmi e soprattutto rimette in discussione la prova di maturità fornita dai partenopei nelle ultime tre partite. Ancelotti aveva tentato di rimediare all’inefficacia del tridente dei piccoli con Llorente e Milik, ma il Cagliari non si è fatto mai trovare impreparato. Azzurri persi nei passaggi stretti dei tre attaccanti leggeri, nella tecnica del regista di centrocampo e finiti sistematicamente nelle maglie strette della difesa schierata da Maran.