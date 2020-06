Corriere della Sera: "Il Pd a Conte, ora una svolta"

vedi letture

L'edizione odierna del Corriere della Sera titola in prima pagina: "Il PD a Conte, ora una svolta". Un segnale, perché il Pd è preoccupato. Teme i mesi che verranno. E ha paura che l’esecutivo possa non essere all’altezza della sfida, quella di gestire la fase del dopo-Covid. Anche perché ci potrebbe essere il pericolo di "un’ondata di disagio sociale a ottobre". E così Nicola Zingaretti, Dario Franceschini e Roberto Gualtieri hanno deciso di far capire a Conte che "non può fare da solo". E che "serve una svolta". Il premier, dal canto suo, ha ribadito che ci sono pezzi di Stato che remano contro il governo. Questo mentre Vittorio Colao presenta il piano della task force per il rilancio: rinvio delle tasse, rinnovo dei contratti a termine e più 5G.