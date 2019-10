"Il Pipita torna re". Così titola l'edizione odierna del Corriere della Sera su Higuain. Serviva un giocattolo nuovo per cominciare davvero a divertirsi in Champions, come chiede Sarri alla sua Juventus: si chiama «staffetta argentina» e consiste nell’alternanza in attacco, accanto a Ronaldo, di Dybala (protagonista in campionato) e Higuain, che con un gol e un assist sfrutta alla grande il suo tempo nella ludoteca bianconera. La staffetta tonifica chi gioca e ricarica chi sta fuori: la Joya entra nel finale e serve la palla per il 3-0 di Ronaldo, che con il nuovo modulo deve pure lui adeguarsi a nuovi meccanismi.