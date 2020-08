Corriere della Sera: "Il PSG di Neymar e Mbappé è in finale di Champions"

"Il PSG di Neymar e Mbappé è in finale di Champions", titola quest'oggi in taglio alto il Corriere della Sera. "Parigi val bene un finale, il computer Lipsia va in tilt", si legge all'interno della sezione sportiva del noto quotidiano. I parigini vincono tre a zero, gli sceicchi del Qatar sono ora vicini al sogno Champions inseguito da anni.