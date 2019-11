Corriere della Sera: "Il rodaggio da cannibale della Juve"

"Il rodaggio da cannibale della Juve": questo il titolo del Corriere della Sera, nella sua sezione sportiva. Focus sull'inizio di stagione dei bianconeri. Fino a qui la Juve ha battuto con più di un gol di scarto solo Spal e Leverkusen e per 5 volte su 12 ha trovato lo spunto vincente solo nell’ultimo quarto d’ora ma non ha mai perso in stagione. Vittorie sofferte e De Ligt, gli esclusi e la stanchezza di Ronaldo. I bianconeri volano ma a Sarri non basta: "Dobbiamo crescere".