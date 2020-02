© foto di stefano tedeschi

Il Corriere della Sera propone un'interessante statistica relativa alle multe ricevute dalle società in questa stagione, titolando: "Il torneo dei cattivi". Fin qui, dopo 22 giornate di campionato (escluso il recupero Lazio-Verona), il giudice ha staccato in totale 562.500 euro di multe ai venti club della serie A. La parte dell’esattore tocca alla Lega Calcio. L’importo delle contravvenzioni viene prelevato direttamente dal «conto corrente campionato» di ogni società. Non si scappa insomma, si paga con prelievo forzoso e immediato. Attualmente comanda la classifica dei trasgressori la Fiorentina, "merito" delle sfuriate dopo il match con la Juventus costate 55 mila euro. L’impennata ha permesso di arrivare a 109.500 euro e di sorpassare la Roma, fino a ieri la più cattiva e ora seconda.