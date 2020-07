Corriere della Sera in apertura: "Allarme contagi dall’estero"

"Allarme contagi dall’estero" scrive il Corriere della Sera in apertura quest'oggi. Cresce l’allarme per i contagi dall’estero. Tensione per il focolaio tra i pakistani (26 positivi su 70) sbarcati in Calabria, blocchi stradali nel Cosentino. Altri arrivi a Lampedusa. Oggi il vertice dei ministri Ue che incontrano i Paesi Africani.