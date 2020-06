Corriere della Sera in apertura: "Ansia per i focolai. A Mondragone l'esercito"

"Ansia per i focolai. A Mondragone arriva l’esercito. Tensioni con i migranti della zona rossa". Così titola il Corriere della Sera in apertura nella prima pagina odierna in edicola, analizzando il problema del coronavirus ancora presente in Italia e, in particolare, nel comune campano.