Corriere della Sera in apertura: "Autostrade, lite nel governo"

"Autostrade, lite nel governo" scrive il Corriere della Sera in apertura quest'oggi. Oramai a due anni dal crollo del Ponte Morandi, a fare chiarezza non basta nemmeno il ventunesimo Consiglio dei ministri in notturna del governo Conte due. Ieri a Palazzo Chigi è stato ancora il momento delle tensioni e dei sospetti. Nessuna soluzione. La linea dura di Conte a confronto con una nuova proposta di Aspi, mentre Gualtieri cerca di mediare. Una soluzione possibile vedrebbe la famiglia Benetton scendere al 10 % e Aspi quotata in Borsa.