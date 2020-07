Corriere della Sera in apertura: "Contagi in Veneto, ira di Zaia"

C'è un problema Coronavirus in una parte del Nord-Est. E il Corriere della Sera, a tal proposito, titola così nella prima pagina attualmente in edicola: "Contagi in Veneto, ira di Zaia. Nuovo focolaio a Vicenza. Il governatore: colpa di un untore, serve il carcere. Rischio più elevato anche in Emilia-Romagna e Lazio. Zangrillo: il virus circola, ma è più debole".